A jovem ativista pelo clima Greta Thunberg pediu desculpa por dizer que os políticos devem ser colocados “contra a parede” após os críticos considerarem que ela estava a defender a violência.

A adolescente sueca, de 16 anos, fez este comentário na sexta-feira, durante um discurso para jovens ativistas na cidade italiana de Turim. Thunberg disse à multidão que os líderes mundiais estavam a fugir das suas responsabilidades na luta contra as mudanças climáticas.

“Temos de ter a certeza de que eles não conseguem fazer isso", disse, acrescentando: “Vamos certificarmo-nos de que os vamos colocar contra a parede e que eles terão de fazer o seu trabalho e proteger o nosso futuro”.

Algumas vozes da direita nas redes sociais interpretaram o comentário de Greta como um apelo à violência contra os políticos.

Por isso, a jovem ambientalista viu-se obrigada a explicar que tinha feito uma tradução literal do sueco em que a expressão que usou significava colocar a alguém perguntas difíceis.

No Twitter, Thunberg esclareceu ainda que ela e o movimento de jovens que ela inspirou são contra todas as formas de violência.

Yesterday I said we must hold our leaders accountable and unfortunately said “put them against the wall”. That’s Swenglish: “att ställa någon mot väggen” (to put someone against the wall) means to hold someone accountable. That’s what happens when you... (1/2)

... improvise speeches in a second language.

But of course I apologise if anyone misunderstood this. I can not enough express the fact that I - as well as the entire school strike movement- are against any possible form of violence. It goes without saying but I say it anyway.