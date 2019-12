Foi no ano passado que Greta Thunberg iniciou o movimento global “Fridays for Future”, inspirando milhões, especialmente jovens, a lutarem contra as mudanças climáticas.

Em 2019, o nome da ativista ambiental chegou à lista das 100 pessoas mais influentes do planeta e Greta foi eleita como personalidade do ano pela revista TIME.

Greta apela aos líderes mundiais para tomar medidas urgentes nas políticas ambientais, mas não é explícita nas mudanças a adotar. Assim, reunimos algumas das ações que tomou com vista ao combate às alterações climáticas.

Tornou-se vegan

Greta nunca perde uma oportunidade de abordar a ligação entre agricultura animal e as alterações climáticas a nível global para influenciar as outras pessoas a tornarem-se vegan. Seja através da televisão, tweets com a hashtag #govegan e posts de empatia sobre animais, a adolescente tem vindo a convencer inúmeras pessoas, a começar pelos próprios pais e colegas de turma, a deixar uma dieta baseada em carne e laticínios.

A ativista considera-se vegan por “razões éticas, ambientais e climáticas”.

Deixou de andar de avião

Greta Thunberg deixou de viajar de avião “por questões ambientais”. Em novembro deste ano a ativista atravessou o Oceano Atlântico a bordo de um veleiro, desde os Estados Unidos da América até Portugal, enquanto se dirigia para a cimeira do clima em Madrid.

Não viajo desta forma porque que quero que toda a gente o faça. Eu desloco-me assim para passar a mensagem de que atualmente é impossível viver de forma sustentável e que isso precisa de mudar“, disse Greta.

#FridaysForFuture

Foi a 20 de agosto de 2018, depois do verão mais quente da Suécia, com ondas de calor e incêndios, que Greta Thunberg decidiu ir ao parlamento sueco para exigir que os políticos cumprissem o Acordo de Paris e reduzir a emissão de gases efeito estufa.

Com uma placa onde se lia “skolstreijk för klimatet”, em português “greve escolar pelo clima”, a ativista ambiental protestou, sozinha, sentada ao lado do parlamento sueco durante o período de aulas. E assim continuou o protesto, todas as sextas-feiras, o que gerou o movimento #FridaysForFuture (sextas-feiras pelo futuro).

Discursou nas Nações Unidas

A ativista sueca marcou presença no início da Cimeira da Ação Climática para a Juventude, que se realizou em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas. Greta Thunberg discursou ao lado de António Guterres.

No seu discurso, criticou os líderes mundiais pela inação face às alterações climáticas e acusou-os de lhe roubarem os sonhos e a infância.

Como é que se atreveram? Vocês roubaram-me os sonhos e a infância com as vossas palavras vazias".Discurso da ativista de 16 anos nas Nações Unidas, na cimeira do clima, foi alvo de sarcasmo por parte do presidente dos Estados Unidos

O discurso da ativista na cimeira do clima, foi alvo de sarcasmo por parte do presidente dos Estados Unidos, que tweetou: "Parece uma jovem muito feliz que ambiciona um futuro maravilhoso. Tão bom de se ver!".

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Colocou uma ação judicial contra cinco países

Alemanha, França, Argentina, Brasil e Turquia são os visados pela ação judicial colocada por Greta Thunberg, em parceria com mais 15 jovens, que tem o apoio da UNICEF.

Os jovens denunciam a inação dos líderes contra as alterações climáticas como uma violação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança.

No One Is Too Small to Make a Difference

Este é o título do livro lançado por Greta: "Ninguém é demasiado pequeno para fazer a diferença".

A obra é uma compilação de 11 discursos da activista, escritos por ela entre setembro de 2018 e abril de 2019, e apresentados em parlamentos de todo o mundo e na ONU, alertando para a emergência climática.

Liderou uma marcha com 500000 pessoas

A ativista liderou, em agosto deste ano, aquela que foi considerada a marcha mais numerosa da história do Quebec, na qual também participou o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, acompanhado pela família. Cerca de 500.000 pessoas juntaram-se a Greta Thunberg para reivindicar ações concretas de combate às alterações climáticas.

Antes do início da marcha, Trudeau realizou uma reunião privada com a jovem de 16 anos. Após a reunião, a ativista afirmou ter dito ao primeiro-ministro canadiano que ele não está a fazer o suficiente para responder à crise climática, embora tenha acrescentado que transmite esta mensagem a todos os líderes políticos.