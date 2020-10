Vários animais marinhos deram à costa numa praia turística em Kamchatka, Rússia, depois de surfistas terem apresentado queimaduras nos olhos. Testes à qualidade e pureza mostraram uma grande presença de petróleo nas águas.

O primeiro sinal de que algo de errado se passava na pitoresca praia de Khalaktyr, uma paisagem normalmente preenchida por banhistas e surfistas, tornou-se evidente quando pessoas começaram a desenvolver sintomas após mergulharem no oceano.

Perda de visão, febres altas, náusea e dores de garganta foram alguns dos sintomas descritos pelos surfistas e banhistas daquela praia.

Depois dos primeiros casos terem sido reportados às autoridades de saúde, os banhistas ficaram chocados ao descobrirem restos mortais de polvos, caranguejos, estrelas marinhas e ouriços do mar. “É um cemitério”, disse uma pessoa que descreveu a situação para o Twitter.

