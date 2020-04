Um incêndio florestal na zona de exclusão da central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, local do pior acidente nuclear da História, provocou picos de radiação 16 vezes acima do normal.

A notícia foi avançada no domingo pelo responsável do serviço ucraniano de inspeção ecológica, Yegor Fisov, através de uma publicação no Facebook.

Más notícias: a radiação está acima do normal no centro do incêndio", escreveu Yegor Firsov.

Na mesma publicação, o responsável incluiu imagens de um contador Geiger, um dispositivo para medir radioatividade, que mostra níveis de radiação 16 vezes superiores ao normal.

Segundo Yegor Fisov, o incêndio começou no sábado e já consumiu cerca de 100 hectares de floresta, 20 deles na área envolvente à usina de Chernobyl.

Para o local foram mobilizados dois aviões, um helicóptero e cerca de 100 bombeiros para combater o incêndio.

Apesar da publicação do responsável do serviço de inspeção ecológica, as informações oficiais sobre o aumento dos níveis de radiação são contraditórias.

De acordo com o The Guardian, o serviço de emergência ucraniano emitiu, no domingo de manhã, um comunicado onde diz que o incêndio não estaria a deflagrar de "forma visível" e que não foi detetado nenhum aumento na radiação no ar.

No entanto, o mesmo serviço disse, no sábado, que o aumento da radiação em algumas áreas levou a "dificuldades" no combate ao incêndio, enquanto reforçou que as pessoas que moravam nas proximidades não estariam em perigo.

Chernobyl contaminou uma grande parte da Europa quando o seu quarto reator explodiu em abril de 1986, sendo a região em torno da usina a mais afetada.