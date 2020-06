A companhia aérea American Airlines expulsou o ator e cabeleireiro Brandon Straka de um avião porque este se recusou a usar máscara durante o voo.

Brandon Straka é ator e cabeleireiro, mas é mais conhecido por ser um ativista conservador, comentador na Fox News, e por ter lançado uma campanha contra o Partido Democrata - o movimento #WalkAway, que foi até elogiado por Donald Trump.

Ora, esta quarta-feira, Straka preparava-se para viajar no voo 1263 da American Airlines, que partia de Nova Iorque para Dallas, no Texas, quando se recusou a usar máscara como medida de proteção no contexto da pandemia de Covid-19.

Citada pela BBC, a companhia aérea explicou que, perante esta posição, pediu ao passageiro que saísse do avião.

No Twitter, Straka queixou-se do sucedido, afirmando que, nos Estados Unidos, não existe uma lei federal que obrigue os passageiros a usar máscara em aviões.

I was just removed from my flight for not wearing a mask. 1st time this has happened. Not a federal law. @AmericanAir staff standing over me telling me it’s THE LAW. So much for “please respect those who can not wear a mask”. When I pointed out this wasn’t a law I was removed.