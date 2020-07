Os passageiros de um voo da American Airlines aplaudiram a atitude dos membros da tripulação de expulsar uma mulher do avião por esta se recusar a usar máscara.

Uma das passageiras, Jordan Slade, gravou em vídeo o momento em que a mulher, que estava a violar as regras de segurança em plena pandemia, saiu do avião que ia descolar do Ohio e tinha como destino a Carolina do Norte.

Slade referiu que a mulher ainda se justificou dizendo que não estava a usar máscara “por indicação médica”, mas mesmo assim foi impedida de prosseguir no voo.

No vídeo, é possível ver dois funcionários da American Airlines na porta dianteira do avião, à espera que a mulher saísse, enquanto carregava a sua bagagem visivelmente indignada.

Ela recusou-se a usar máscara, colocando as pessoas que iam naquele voo em risco. Um passageiro chegou a levantar-se e confrontou-a sobre o seu comportamento”, contou Slade.

Saia do avião. Temos um voo para fazer”, gritou um dos passageiros.

Assim que a mulher acabou de recolher a sua bagagem, os passageiros começaram a bater palmas.