Nove americanos, entre eles seis crianças, foram mortos, durante um tiroteio numa comunidade mórmon a norte do México. Familiares suspeitam de que se trate de um engano de identidade por parte de um cartel de droga.

Em declarações à “CBS This Morning”, dois familiares das vítimas, Alex e Julian LeBarón, avançaram que o FBI já abriu uma investigação aos assassinatos, que tiveram lugar segunda feira, perto da cidade de Bavispe, a cerca de 160 quilómetros a sul da fronteira com o Arizona.

As mesmas testemunhas adiantaram também que 13 membros dos “La Mora” – uma comunidade estabelecida na região há décadas ligada a uma ramificação da Igreja Mórmon - foram inicialmente declarados como desaparecidos depois do ataque a uma caravana de carros. Os familiares acrescentam que localizaram as viaturas à prova de bala queimadas e com os restos de uma mulher e os seus quatro filhos, dois gémeos de sete meses e duas crianças com 8 e 10 anos.

Sete crianças terão conseguido escapar aos atacantes, tendo sido transportadas para o hospital para receber tratamento. O Departamento Federal de Segurança e Proteção ao Cidadão, do México, disse que as forças policiais foram reforçadas com as tropas da Guarda Nacional, na área do ataque, para proceder às averiguações e às perseguições aos criminosos. Por esclarecer estão ainda os motivos que levaram a esta emboscada.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, usou a sua conta pessoal na rede social Twitter para lamentar a tragédia, referindo-se ao ataque como uma disputa entre cartéis de droga que provocou a “morte de muitos americanos excelentes”:

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

O presidente oferece ajuda e acrescenta: "Este é o momento para o México, com a ajuda dos Estados Unidos, para declarar guerra aos carteis de droga e limpá-los da face da terra, Agauardamos apenas uma chamada do seu novo presidente!"