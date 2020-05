O organismo que tutela a saúde pública e o ambiente nos Países Baixos emitiu uma orientação aconselhando os cidadãos nacionais a arranjarem um "companheiro sexual" para o confinamento, depois de terem sido lançadas críticas às regras que preveem que os visitantes mantenham 1,5 metros de distância dos anfitriões que os recebam em casa.

Desde o dia 23 de março que os Países Baixos estão num regime que o próprio governo descreve como "confinamento inteligente", refere o The Guardian. Os neerlandeses podem receber até três visitantes em casa, com a condição de que mantenham a distância de segurança. Porém, reagindo às críticas, as autoridades de saúde admitiram que "faz sentido que, como pessoa solteira, se queira contacto físico". Ressalvando que é necessário ter cuidados com essa intimidade, as autoridades aconselham então a que os solteiros discutam a melhor forma de encontrar um parceiro sexual. "Por exemplo, encontrem-se com a mesma pessoa para ter contactos físicos ou sexuais, um amigo colorido, garantindo que está livre de doença".

As autoridades alertam também que quanto maior for o número de parceiros, maiores serão as possibilidades de contrair e disseminar a Covid-19.

O instituto nacional para a saúde pública dos Países Baixos emitiu também conselhos para quem tem uma relação com um infetado com Covid-19.

Não faça sexo com o seu parceiro se ele está em isolamento por causa de uma suspeita de infeção com coronavírus", recomendam as autoridades. "O sexo consigo ou outros à distância é possível. Pense em contar histórias eróticas, masturbem-se juntos", sugerem.

Tal como em Portugal, o governo dos Países Baixos começou a aliviar as medidas de confinamento nas últimas semanas, com a abertura de cabeleireiros e centros de estética. A 1 de junho deverão reabrir restaurantes, bares e cinemas.