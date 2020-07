Em 1992, Tom Cook e Joseph Feeney deram um aperto de mão e prometeram que se algum ganhasse a lotaria, dividiria o prémio com o outro. Quis o destino que 28 anos depois, Tom Cook jogasse na lotaria em Wisconsin, nos Estados Unidos, e ganhasse o Powerball jackpot, no valor de 22 milhões de dólares (quase 19 milhões de euros), no passado dia 10 de junho.

A história dos dois amigos foi, agora, divulgada pela própria Wisconsin Lottery, num comunicado oficial, com a imagem dos dois amigos. Numa entrevista, realizada pela instituição, Tom Cook afirmou: “um aperto de mão, é um aperto de mão”.

Na mesma entrevista, Joseph Feeney confessa que quando recebeu o telefonema do amigo lhe perguntou: “Estás a gozar comigo?”. Não queria acreditar no que tinha acontecido. Ambos jogavam todas as semanas na lotaria, mas nunca pensaram que fosse possível ganhar um jackpot.

Tom Cook reformou-se após ganhar a lotaria, enquanto Joseph Feeney já estava aposentado. Nenhum tem grandes planos para gastar o dinheiro e apenas dizem que desejam “passar mais tempo com a família” e “viajar”.

Os dois optaram por receber o prémio em dinheiro e o valor baixou para 16,7 milhões de dólares (14,4 milhões de euros). Após pagarem os devidos impostos, cada um vai receber 5,7 milhões (quase cinco milhões de euros).