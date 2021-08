Um jovem, de 19 anos, que estava de férias em Ibiza, vai ter de amputar dois dedos da mão direita, após ter sido picado por uma aranha, enquanto observava o pôr-do-sol, com os amigos, numa área rochosa.

A vítima foi picada por uma aranha da espécie Loxosceles rufescens, também conhecida como aranha reclusa do Mediterrâneo ou aranha violino, que, na maioria dos casos, não causa sintomas graves.

Apesar de ter sido picado, o turista, do País de Gales, desvalorizou a situação e regressou à casa onde estava hospedado com os amigos. No entanto, seis horas depois, os sintomas começaram a aparecer.

Começou a ficar com febre, má disposição e com mão muito inchada e vermelha.

O jovem ficou internado 15 dias no hospital Can Misses, nas Baleares, onde tentaram ao máximo salvar as áreas afetadas. Contudo, o rapaz não recuperou e os médicos aconselharam-no a regressar ao seu país para continuar o tratamento.

O turista regressou ao País de Gales, onde, agora, aguarda uma operação para amputar o dedo indicador e o dedo médio da mão direita, que foram os mais afetados pela picada.

Este caso é um num milhão. Normalmente, este tipo de aranha não causa um quadro tão sério. É possível que o paciente tenha hipersensibilidade ao veneno", explicou Juan Martínez, médico do Can Misses, que tratou do jovem britânico.

Em Espanha, apenas foram reportados cinco casos semelhantes.