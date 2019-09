O Tribunal Provincial de Almería começou, esta segunda-feira, a julgar Ana Julia Quezada, madrasta do pequeno Gabriel Cruz, de oito anos, encontrado morto no porta-bagagens do carro da suspeita, em março de 2018. O menino tinha desaparecido a 27 de fevereiro de 2018

A criança de oito anos tinha desaparecido em Níjar, Almería, quando saiu de casa dos avós, alegadamente para ir brincar com amigos e nunca mais voltou. Foi encontrada 12 dias depois, no carro da namorada do pai, quando esta tentava transportar o corpo para outro lugar.

O julgamento começou esta segunda-feira, sob forte aparato policial, envolvendo dezenas de agentes das autoridades. Mais de 130 jornalistas estão acreditados para assistir ao julgamento, que envolve um tribunal de júri, composto por nove efetivos e dois suplentes.

Ana Julia Quezada, de 48 anos, chegou ao tribunal às 08:55 locais (menos uma hora em Lisboa) algemada e acompanhada por guardas prisionais. Vestia um blazer azul escuro e umas calças brancas. Nem ela, nem os advogados de acusação ou de defesa prestaram declarações aos jornalistas à entrada, adianta o jornal El País.

Ana Julia, que confessou ter asfixiado o enteado na quinta dos avós paternos do menino, pode tornar-se na primeira mulher a ser condenada a uma pena de prisão perpétua com possibilidade de ser revista entretanto. É pelo menos isso que pede a acusação. Uma pena acrescida de mais 10 anos por danos morais e emocionais aos pais do Gabriel e por lhes ter ocultado os factos durante quase duas semanas.

A arguida está detida preventivamente há um ano e meio, num estabelecimento prisional só para mulheres, mas onde não estão mães, já que está proibida de qualquer contacto com crianças. O homicídio de Gabriel fez reacender suspeitas sobre a estranha morte da filha de Ana Julia, em 1996, em Burgos, na sequência da queda de uma janela de um quinto andar, supostamente durante um ataque de sonambulismo.