Uma professora romena caminha todos os dias 13 quilómetros, pelo meio de bosques, para poder dar aulas na escola mais pequena do país.

Ana Masnit já o faz há dois anos e nunca pensou desistir.

A aldeia de Cornatea é apenas acessível a pé, de carroça ou em veículo todo-o-terreno. Tem 200 habitantes e seis alunos que são a sua vida, contou ao canal romeno Digi24, citado pela agência Reuters.

'I have to make the effort because I love these children,' says Ana Masnit, a Romanian teacher who treks more than 8 miles a day through forests to teach her students pic.twitter.com/T5FHQuKrbd