O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, anunciou esta quinta-feira o prolongamento das medidas de contenção neste estado dos EUA até dia 15 de maio, apesar de se ter registado o número mais baixo de mortes em 10 dias.

O estado de Nova Iorque registou 606 mortes nas últimas 24 horas, um número abaixo das 752 mortes em igual período na quarta-feira, e o mais leve registo diário desde 6 de abril, ainda assim, as autoridades consideram que as medidas de contenção terão de durar mais um mês.

“Quero que a taxa de infeção desça mais. A política de contenção irá permanecer em vigor até dia 15 de maio”, explicou o governador, referindo-se ao estado com uma população de quase 20 milhões de pessoas, que registou já mais de 210.000 casos de contaminação e mais de 11.500 mortes.

I know this is hard.



I wish I could say this will be over soon, but I can’t.



We must make decisions based on the science and the data.



Human lives are at stake.