O governador de Nova Iorque, nos Estados Unidos, voltou a trazer más notícias durante a conferência de imprensa diária de balanço do surto de coronavírus. Até agora, morreram, pelo menos, 519 pessoas infetadas com Covid-19 no estado, 134 em apenas 24 horas.

Isto vai continuar a subir, e essa é a pior notícia que eu poderia dar às pessoas de Nova Iorque."

O número total de casos confirmados de infeção pelo vírus no estado situa-se, agora, em 44.635, mais 7.377 casos em relação ao dia de ontem. Neste momento, há cerca de 6.400 pessoas hospitalizadas, um número que indica que a taxa de hospitalização está a crescer de uma forma mais lenta, quando comparada com os dados do início da semana.

Andrew Cuomo disse, também, que as autoridades prevêem que o pico da doença seja atingido dentro de 21 dias.

Queremos fazer tudo para que estejamos prontos para o aumento de casos que nos pode atingir em 21 dias, e aumentar a capacidade dos hospitais."

Neste sentido, o governador aproveitou o dia de hoje para responder aos comentários de Donald Trump, que afirmou que Nova Iorque não precisa de tantos ventiladores como Andrew Cuomo tem anunciado.

Toda a gente tem direito a uma opinião. Eu não trabalho com base em opiniões. Isto é o que os dados e a ciência dizem."

Cuomo garante que foi aconselhado pela comunidade científica a ter 140 mil camas e 40 mil ventiladores disponíveis para fazer frente ao pico da doença, pelo que são necessários cerca de 30 mil ventiladores extra.

Ainda durante a conferência de imprensa, o governador aproveitou para apelidar como "bonita" a atitude de 62 mil profissionais de saúde reformados, que se voluntariaram para ajudar neste momento de crise: "Quando alguém precisa de alguma coisa, não há lugar onde eu preferisse estar do que em Nova Iorque".

As escolas do estado vão manter-se encerradas, pelo menos, até ao dia 15 de abril. Nova Iorque continua a ser o estado dos Estados Unidos com maior número de casos de infeção, com cerca de metade do total de testes positivos em todo o país.