O foco da pandemia Covid-19 está instalado nos Estados Unidos, que têm cerca de um quarto do total de infetados em todo o mundo. A situação é particularmente grave no estado de Nova Iorque, e o governador Andrew Cuomo admite: "Não temos ventiladores suficientes. Ponto."

We do not have enough ventilators.



Period.



I am signing an Executive Order allowing the state to take ventilators and redistribute to hospitals in need.



The National Guard will be mobilized to move ventilators to where they are urgently required to save lives.