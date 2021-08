Uma investigação revelou que o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, assediou sexualmente “múltiplas mulheres”, dentro e fora do local de trabalho. O documento, com mais de 165 páginas, dá ainda conta de que o atual governador tentou retaliar contra uma ex-funcionária que o acusou de conduta inapropriada.

O inquérito, levado a cabo por duas advogadas externas e que envolveu entrevistas a mais de 179 indivíduos, incluindo algumas das alegadas vítimas do governador, deu conta de um “ambiente de trabalho hostil”, repleto de “medo e intimidação”. Entre os inquiridos são atuais e antigos funcionários e o próprio governador.

De acordo com a advogada Anne Clark, uma das advogadas que chefiou a investigação, cerca de 11 mulheres que acusam o governador são consideráveis “credíveis”, sublinhando que as suas alegações foram corroboradas quer por testemunhas quer pelo registo de mensagens escritas.

A procuradora revelou que o governador terá realizado “toques indesejados e não consensuais” e feito comentários de natureza sexual “sugestiva”, criando aquilo que Letitia James descreve como um ambiente hostil para as mulheres. Acusações que Andrew Cuomo já veio a público rejeitar.

Eu nunca toquei em ninguém inapropriadamente ou fiz qualquer avanço de natureza sexual”, afirmou o governador, que classificou a investigação como “enviesada” , numa mensagem pré-gravada publicada no Twitter.

Cuomo defendeu-se garantindo que nunca interferiu na investigação e relevou que este é um período muito doloroso para si e para a sua família.

No princípio, deixei o processo desenrolar-se. Não queria ninguém a dizer que eu interferi [no processo]”, afirmou. “Está a ser um período difícil e doloroso para mim e para a minha família, enquanto outros alimentam a imprensa com histórias muito feias”.