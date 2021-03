O governador do estado de Nova Iorque comentou esta quinta-feira o caso em que foi implicado em acusações de assédio sexual. Andrew Cuomo admite que algumas das suas ações podem ter feito "algumas pessoas sentirem-se desconfortáveis", mas nega ter tido um comportamento incorreto com mulheres.

O responsável, que já disse que não se vai demitir, afirma ter "aprendido uma importante lição".

Foi sem intenção e estou verdadeira e profundamente arrependido", acrescentou, numa conferência de imprensa de balanço da covid-19 no estado de Nova Iorque, mas que foi dominada pelo tema do assédio sexual.

Andrew Cuomo disse que vai cooperar com as autoridades nas investigações de que é alvo, tendo sido esta a primeira reação pública desde que o caso surgiu. A última vez que falou em público foi a 22 de fevereiro.

Apesar de negar as acusações, muitos membros do Partido Democrata, do qual faz parte, já vieram pedir a sua demissão.

Uma antiga assistente de Andrew Cuomo acusou o governador de lhe ter feito perguntas sobre a sua vida sexual. Charlotte Bennet, de 25 anos, diz que o democrata lhe perguntou se estaria aberta para ter uma relação com um homem mais velho.

A mulher acabou por recusar o pedido de desculpas de Andrew Cuomo, onde o governador disse que foi mal interpretado.

Surgiram também relatos de Lindsey Boylan e de Anna Ruch, que denunciaram outros alegados casos de assédio. A primeira afirma que o governador comentou a sua aparência de forma inapropriada, que a beijou sem consentimento e que uma vez chegou a sugerir que jogassem uma partida de strip poker enquanto viajavam no jato privado de Andrew Cuomo. Já a segunda, que denunciou os factos ao The New York Times, disse que o homem lhe perguntou se a podia beijar, isto depois de a ter agarrado sem consentimento.