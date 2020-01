A polícia referiu que esta nova descoberta ia ser incluída no processo inicial.

Na altura da apreensão, várias caixas com cerca de 100 mil cápsulas tinham sido descobertos na parte de trás do carro, na zona de Chiang Rai.

Niyom Termsrisuk aproveitou ainda para agradecer ao comprador do carro, acrescentando que este caso servirá de aprendizagem às autoridades.

De acordo com os protocolos, nós revistamos, sem exceção, todos os veículos" , referiu Niyom Termsrisuk, o secretário-geral do centro de controlos de narcóticos ao Bangkok Post.

Quando voltou à polícia disseram-lhe que o carro tinha sido apreendido numa operação relacionada com tráfico de droga, e que não tinha sido realizada uma busca depois de o veículo ter sido confiscado.

Um homem pagou 586 mil baht (cerca de 17 mil euros) por um carro num leilão promovido pela polícia, na Tailândia. Quando enviou o veículo para a oficina, para que fossem feitas algumas alterações, o comprador percebeu que estavam cerca de 94 mil comprimidos no para-choques. Acontece que esses comprimidos eram, afinal, anfetaminas.

