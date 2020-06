A atleta paralímpica norte-americana Angela Madsen foi encontrada morta, enquanto fazia uma viagem solitária, a remo, entre Los Angeles, na Califórnia, e Honolulu, no Havai. Angela Madsen conquistou várias medalhas paralímpicas, quer no remo quer em modalidades de atletismo, como o lançamento do dardo. Era também uma conhecida ativista dos direitos das pessoas com deficiência e LGBT.

Angela Madsen, de 60 anos, tinha deixado a Califórnia em abril, com o objetivo de chegar ao Havai e assim entrar para o Livro do Guiness, como a primeira atleta paralímpica e a mulher mais velha a cruzar o Oceano Pacífico.

Há 60 dias no mar, Angela mantinha contacto frequente com a mulher, Deb Madsen, e com produtores de cinema que estavam a preparar um documentário sobre a sua vida e sobre esta aventura. Porém, desde domingo que não mantinha contactos com terra. O corpo já foi encontrado na terça-feira, preso ao barco, mas só agora a morte foi tornada pública.

As circunstâncias que envolveram a morte da atleta ainda estão a ser investigadas.

Angela conhecia os riscos melhor do que qualquer um de nós e estava disposta a assumi-los, porque estar no mar a deixava mais feliz do que qualquer outra coisa. Ela dizia-nos repetidamente que, se morresse tentando, era assim que ela queria ir", escreveu a mulher, num post no Facebook.

Angela completou 60 anos em alto mar, no último dia 10 de maio. Morreu a tentar a proeza de ver o seu nome registado no livro do Guinness pela sétima vez.

Dizia que o desporto lhe salvou a vida, depois de ter ficado paralítica, na sequência de uma cirurgia à coluna, em 1993. Uma cirurgia mal sucedida que visou corrigir um problema com 14 anos, decorrente de uma lesão num jogo de basquetebol, ao serviço da equipa do Exército dos Estados Unidos, que representava.