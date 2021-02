Os sete países mais industrializados do mundo reuniram-se esta sexta-feira na cimeira do G7, que, por causa da pandemia, decorreu via online, com recurso ao zoom.

Numa altura em que a presidência do grupo é gerida pelo Reino Unido, coube ao primeiro-ministro, Boris Johnson, ser o anfitrião da reunião.

Antes dos mais altos representantes de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido começarem a conferência, ouve um momento insólito, uma vez que a chanceller alemã, Angela Merkel, não estava com toda a atenção.

Decorridos apenas 40 segundos do início da reunião, Boris Johnson teve de interromper o discurso para verificar se estava tudo bem com a congénere alemã: "Consegue ouvir-nos Angela?, perguntou.

Claramente não, até porque, enquanto o britânico falava, do microfone da alemã saíam palavras em alemão.

Acho que tem de desligar o microfone", concluiu Boris Johnson.

Parece que ser a líder de um dos países mais poderosos do mundo não é automaticamente sinónimo de saber usar as últimas tendências da tecnologia.