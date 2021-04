A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu esta quinta-feira à Rússia para reduzir a sua presença militar na região da fronteira com a Ucrânia, durante uma conversa telefónica com o presidente russo, Vladimir Putin, avançou o Governo alemão.

Os dois dirigentes falaram do “fortalecimento da presença militar russa no leste da Ucrânia”, tendo “a chanceler pedido que esse reforço seja reduzido para diminuir a escalada” do conflito, adianta o executivo da Alemanha em comunicado.

Por seu lado, o Kremlin afirmou, em comunicado, que Putin e Merkel “estão preocupados com o aumento das tensões” no conflito do leste da Ucrânia, tendo o Presidente russo sublinhado a Angela Merkel a responsabilidade de Kiev neste conflito, denunciando “provocações que visam, em última instância, agravar voluntariamente a situação na linha de contacto”.

Na versão de Kiev, Moscovo e os separatistas pró-russos são os responsáveis pelos conflitos e tensões crescentes.

De acordo com o Kremlin, durante a conversa telefónica com Merkel, Putin também referiu a necessidade urgente de a Ucrânia cumprir os acordos, particularmente no que diz respeito ao “diálogo direto” com as chamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e ao processo de aprovação de uma lei sobre o estatuto especial destes territórios separatistas.

Os dois dirigentes apelaram “à contenção e ao retomar do processo de negociações”, já que as conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, com mediação franco-alemã, encontram-se num impasse, acrescentou Moscovo.

O último encontro aconteceu em dezembro de 2019 e, desde então, não houve nenhum progresso político concreto nem está planeada mais nenhuma reunião.

A conversa entre Putin e Merkel aconteceu numa altura em que Kiev e os seus aliados ocidentais acusam Moscovo de aumentar o número de militares presentes na fronteira e os separatistas pró-Rússia de causar incidentes armados mortais quase todos os dias.

Os dois líderes discutiram outros assuntos, como o destino do líder da oposição russa, Alexeï Navalny, o conflito na Síria e a situação na Líbia.