A chanceler alemã, Angela Merkel, prometeu “tolerância zero” face ao “ódio”, um dia depois de um atentado que visou uma sinagoga em Halle (leste) e que causou dois mortos.

Os representantes do Estado de direito devem utilizar todos os meios do Estado de direito para combater o ódio, a violência (…) é a tolerância zero”, indicou a chanceler num discurso perante representantes do sindicato da metalurgia IG Metal em Nuremberga.