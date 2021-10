Angela Merkel foi recebida com uma ovação de pé, esta sexta-feira, no final daquela que foi a sua última participação numa cimeira do Conselho Europeu, em Bruxelas.

“Você é um monumento”, afirmou Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, numa despedida da histórica líder alemã, que governou a Alemanha e guiou a Europa durante algumas das principais crises da história recente.

Michel foi ainda mais longe ao dizer que o Conselho Europeu sem Merkel é como “Roma sem o Vaticano” ou como “Paris sem a torre Eiffel” e que a União irá sentir falta da sabedoria da chanceler durante tempos “particularmente complexos”.

Numa compilação de alguns dos melhores momentos de Merkel exibida durante a cerimónia e partilhada nas redes sociais, o presidente do Conselho Europeu destaca a “habilidade em focar-se no essencial”, durante as 107 cimeiras europeias em que a líder participou.

You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa — Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021

Charles Michel referiu ainda a “extrema sobriedade e simplicidade” com que a chanceler conduziu os destinos políticos da Alemanha, frisando que essa é uma “arma de sedução muito poderosa”.

Você não nos está a deixar. O seu espírito e experiência vão permanecer conosco”, afirmou.

Sem estar presente fisicamente, também Barack Obama teceu rasgados elogios a Angela Merkel, destacando o “bom sentido de humor” da chancheler e a “bússola moral” da líder.