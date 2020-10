Enquanto os cientistas correm contra o tempo para encontrar um tratamento eficaz contra o novo coronavírus, há uma adolescente que, nesta questão, se está a destacar.

Anika Chebrolu, uma rapariga de 14 anos de Frisco, no estado americano do Texas, venceu o ‘Desafio Jovem Cientista 3M, e recebeu um prémio de 25 mil dólares, por uma descoberta que pode contribuir para o desenvolvimento de uma potencial cura para a covid-19.

A invenção premiada de Anika usa uma metodologia “in silico”, ou seja, uma simulação em computador, para revelar uma molécula que se pode ligar às ‘spike protein’ do vírus SARS-Cov-2, uma característica biológica que permite que o vírus penetre nas células hospedeiras e cause infeção.

Nos últimos dois dias, percebi que houve um interesse da imprensa à volta do um projeto, principalmente porque envolve o vírus SARS-Cov-2 e espelha as nossas esperanças de acabar com esta pandemia e eu, tal como todas as pessoas, gostaria de voltar em breve à vida normal”, contou Anika à CNN.