Uma cadela vadia foi encontrada à beira de uma estrada a proteger uma ninhada de gatos com cinco meses, em Ontario, no Canadá.

Um condutor encontrou “Serenity” deitada numa das estradas de Chatham-Kent. Quando foi ver se a cadela estava bem, encontrou-a enrolada à volta dos gatos recém-nascidos para os proteger do frio.

Ao ver o esforço da cadela para proteger os cinco gatos, o condutor telefonou para os serviços de resgate de animais do Canadá, que chegaram ao local e levaram os animais para um veterinário.

"Serenity", de dois anos, foi esterilizada e está na lista para adoção. Já os gatos estão a viver com uma família de acolhimento até terem idade suficiente para serem adotados.

A ‘Serenity’ causou uma excelente impressão não só nos corações de Chatham-Kent, mas em todos os lugares do mundo. Fomos contactados por muitos jornais e estações de rádio, tal como adotantes da Alemanha, da Irlanda, do Texas e da Califórnia”, diz a agência de resgate Pet and Wildlife Rescue, numa publicação no Facebook.