Todos os dias dezenas de elefantes deixam a reserva natural no leste do Sri Lanka em busca de alimento em aterros sanitários.

As imagens captadas pelo drone da Reuters são desoladoras: atraídos pelos restos de comida, por vezes chegam a estar entre 30 a 40 elefantes no mesmo local.

Os três maiores aterros do Sri Lanka estão localizados perto de áreas protegidas, por isso é comum ver as trompas destes animais entre pilhas de plástico, papel e outros resíduos, à procura de restos de plantas para as colocar na boca.

O aterro de Ampara foi criado há cerca de uma década, no meio de uma reserva onde vivem entre 200 a 300 elefantes. E nem mesmo as cercas elétricas impedem estes animais de ir ao lixo.

Estes elefantes não comem apenas restos de comida, mas também engolem plástico, o que os está a matar lentamente. Só em 2019 morreram 361 elefantes nestas condições. Um número recorde, avançam as associações ambientais locais.

De acordo com a Reuters, governo do Sri Lanka pretende cavar trincheiras à volta do aterro de Ampara para conter os elefantes, mas os habitantes locais temem que não sejam o suficiente para os afastar.

Os últimos dados apontam para que existam 7.500 elefantes selvagens no Sri Lanka, que tem uma população de 22 milhões de pessoas.