Mais de 100 animais selvagens, incluindo, pelo menos, oito rinocerontes raros, morreram nas mais recentes inundações num parque nacional no nordeste da Índia.

O parque de Kaziranga, no estado de Assam, abriga a maior população do extinto rinoceronte de um chifre, mas as chuvas deste ano já deixaram 85 por cento do parque debaixo de água.

As inundações provocadas pelas chuvas fortes já mataram mais de 200 pessoas e milhões tiveram de abandonar as suas casas em Assam, no Nepal e Bagladesh.

O parque de Kaziranga, que é Património Mundial da UNESCO, é o lar de, pelo menos, 2.400 rinocerontes de um chifre. As autoridades relataram que oito deles morreram nas recentes inundações, outro morreu no mês passado, de causas naturais.

Dezenas de outros animais, incluindo veados, búfalos e porcos-espinhos, também morreram - muitos devido a afogamento, embora outros tenha sido vítimas de atropelamentos enquanto tentavam escapar das cheias.

Índia entre os países com mais casos de Covid-19

O cenário é ainda pior este ano, numa altura em que a Índia luta para impedir a disseminação do novo coronavírus, com mais de um milhão de casos registados em todo o país, o terceiro número mais elevado em todo o mundo.

Pelo menos 79 pessoas morreram em Assam nas últimas semanas, enquanto o Nepal registou 117 mortes.