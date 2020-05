Uma coruja com ar desconfiado, um urso numa espécie de breakdance ou dois tigres a brincar como se de bebés humanos se tratassem. São alguns dos candidatos a animais mais divertidos de 2020.

O Comedy Wildlife Photography Awards 2020 ainda está a receber candidaturas até ao fim do próximo mês, mas já foi divulgando no site da competição, algumas das imagens a concurso.

A competição, que está no sexto ano, proporciona momentos da vida selvagem que podem alegrar o dia-a-dia de qualquer um, mesmo que em confinamento. Mas, por trás, está um motivo muito sério para o concurso. Os co-fundadores e fotógrafos profissionais, Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, pretendem, de acordo com a CNN, promover a conservação da vida selvagem e os habitats naturais.

As imagens que nos estão a chegar este ano são particularmente pungentes e estamos emocionados por termos já tantos concorrentes fortes” , disse Tom Sullam, em comunicado.

O mundo está passando por uma revolução sem precedentes, mas a luz mais brilhante que sai da escuridão é o impacto positivo no clima que nosso confinamento permitiu. Infelizmente, porém, muitos esforços de conservação estão a perder financiamento e nossa competição existe para manter a conscientização, um sorriso e, com sorte, apoiar os animais selvagens em todo o mundo", acrescentou ainda, no documento citado pela estação de televisão norte-americana.