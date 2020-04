Mais sete grandes felinos do Jardim Zoológico de Bronx, em Nova Iorque, tiveram teste positivo para Covid-19, depois de, no início do mês, ter sido anunciado que a tigre Nadia estava infetada com o novo coronavírus.

Segundo a Wildlife Conservation Society, organização sem fins lucrativos que gere o jardim zoológico em Nova Iorque, seis dos animais infetados - três tigres e três leões africanos - mostraram sintomas, nomeadamente tosse, tendo sido testados por isso. Um outro tigre, que não demonstrou quaisquer sintomas, também foi sujeito ao teste e teve resultado positivo.

Todos os animais mantiveram um comportamento normal e continuaram a alimentar-se. A tosse tem estado a melhorar, garante a organização.

O jardim zoológico revelou que os felinos tinham sido infetados por um funcionário assintomático. Segundo a CNN, devido aos contágios, foram impostas medidas preventivas nos jardim zoológicos e os quatro zoos geridos pela Wildlife Conservation Society nos Estados Unidos foram encerrados.