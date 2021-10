Num bairro perto de Dallas Road, na cidade de San Dimas, Califórnia, vários moradores foram surpreendidos por um urso a vaguear pela vizinhança.

Ao que a CNN apurou, o animal foi encontrado a procurar alimentos em quintais e a circular no exterior de uma escola básica, no momento em que as crianças estavam a ser deixadas nas aulas. Inclusive, algumas pessoas aproveitaram para tirar fotografias.

O Departamento de Peixes e Vida Selvagem da Califórnia acredita que se tratava de uma busca pela "próxima refeição" e que está nas mãos dos humanos "reduzir o número de razões" que levam um urso a dirigir-se às comunidades mais próximas.

As autoridades locais foram alertadas para o acontecimento insólito e procederam à captura do animal. Depois de o tranquilizarem foi devolvido à floresta onde pertence, em total segurança.