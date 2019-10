Uma zebra foi abatida a tiro em Rostock, na Alemanha, depois de ter fugido de um circo local. O animal tinha fugido com outra zebra. A primeira foi capturada de imediato, mas a segunda zebra conseguiu fugir durante várias horas, segundo informação divulgada pela polícia local.

O alerta foi dado por volta das 8:00 da última quarta-feira, quando a zebra foi avistada a correr na A20, uma autoestrada no norte da Alemanha. O animal causou um acidente com dois veículos nesse local, mas os ocupantes sairam ilesos. A autoestrada foi encerrada à circulação.

Pouco tempo depois, a outra zebra que tinha fugido do circo é capturada, sem ferimentos e sem ter provocado estragos. O outro animal continuava à solta, o que desencadeou "uma grande operação da polícia".

Na continuação da fuga, um agente das autoridades alemãs acabou por ficar ferido, ainda que sem gravidade. Um carro de patrulha também foi danificado.

A polícia decidiu lançar um alerta através do seu Twitter.

Algum tempo depois, a zebra voltou a ser localizada num campo próximo da autoestrada. O tratador do circo de onde o animal tinha fugido envolveu-se nas buscas e tentou neutralizar o animal. Acabou por não conseguir e viu-se obrigado a chamar uma unidade de resgate de animais e os bombeiros locais.

A zebra acabaria por ser abatida a tiro e morreu no local, mas a polícia desconhece as circunstâncias do disparo.

A APP, uma associação protetora dos animais da Holanda, já veio condenar o sucedido, falando numa "tragédia".

What a tragedy. An escaped #circus #zebra shot dead after causing an accident on a highway in #Germany. Wherever there is a circus with wild animals, whenever they are in transit, animals suffer and citizens are at risk.



Sign our #EUCircusBan petition: https://t.co/gS2jvhc6Tv pic.twitter.com/03C1mAXejh