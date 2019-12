Um cão foi abandonado pela dona em plena rua, na Cidade do México, capital do país. O momento ficou registado por um popular, que filmou tudo e depois partilhou no Facebook.

Segundo Josu Coria, o animal terá sido deixado por uma mulher e pela sua filha. Assim que o carro arrancou, o cão correu atrás dele.

Estava a passear os meus cães quando o cão foi abandonado por uma senhora e pela sua filha", escreveu.

Através do vídeo é possível perceber que o animal corre em direção ao carro, que parece não abrandar.

Josu Coria deixou ainda a matrícula do veículo que abandonou o animal.