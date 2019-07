Um urso pardo está em fuga em Itália e está a preocupar as autoridades. O animal, batizado como M49, conseguiu escapar do local onde estava em cativeiro ao ultrapassar as vedações elétricas que deviam impedi-lo de conseguir fugir. Os guardas florestais de Trento, nos Alpes italianos, já montaram uma operação de buscas.

O urso tinha sido capturado no domingo pela organização Life Ursus, um projeto que trabalha na reinserção dos ursos pardos na natureza, naquela região do norte de Itália, conta o The Independent.

Horas depois, conseguiu trepar as três vedações elétricas de quatro metros e fugir, desaparecendo na floresta. O momento ficou gravado em vídeo pelas câmaras de vigilância.

Uma das grandes preocupações dos tratadores e dos guardas florestais é o facto de a coleira com o chip de identificação ter sido retirada ao animal quando foi posto em cativeiro.

As autoridades italianas já deram permissão para que os guardas que fazem as buscas tomem medidas letais, se for caso disso.

Se o M49 se aproximar de áreas habitadas, os guardas florestais estão autorizados a matá-lo. O facto de o urso conseguir trepar uma vedação elétrica com sete cabos de 7000 volts mostra o quão perigoso ele é", afirmou o governador de Trento, Maurizzio Fugatti.

Já o ministro com a pasta do Ambiente mostrou-se contra a morte do urso.

A fuga do M49 não pode justificar uma intervenção que cause a sua morte", escreveu Sergio Costa no Twitter.

So che l'orso #M49 é stato individuato e circondato. Mi appello alle forze politiche e anche a chi sta seguendo le operazioni: non sparate! É un animale braccato e riuscirete a prenderlo ma non sparate. Io mi sto attivando al massimo delle mie competenze per evitare un #Daniza2 — Sergio Costa (@SergioCosta_min) July 16, 2019

Acredita-se que na região de Trento existam cerca de 50 ursos selvagens.