Uma equipa de investigadores encontrou microplásticos num animal de uma ilha remota do Oceano Antártico.

Os vestígios de contaminação por plástico foram encontrados nas vísceras do "Cryptopygus antarcticus", um pequeno animal invertebrado que vive no solo da Antártida.

A criatura é também conhecida como "rabo de mola" e tem menos de um milímetro de comprimento.

De acordo com os cientistas, esta descoberta levanta preocupações que a poluição de plástico possa prevalecer no ecossistema da região.

Bad news for soil and terrestrial ecosystems: we found microplastics in the gut of a very common Antarctic collembolan.

