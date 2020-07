O principal imunologista dos Estados Unidos e conselheiro de saúde de Donald Trump, Anthony Fauci, considera "bizarros" e "absurdos" os ataques de descrédito de que está a ser alvo por parte da Casa Branca.

No fim de contas, magoa-me que o presidente esteja a fazer isso. Não tem qualquer consequência, mas eles ficam mal vistos", disse Anthony Fauci, em entrevista à revista norte-americana The Atlantic, divulgada nesta quarta-feira.

O também diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas (NIAID, na sigla original) assumiu, ainda, que "nunca imaginou que eles pudessem ter feito o que fizeram".

Anthony Fauci referia-se a uma lista de afirmações alegadamente erróneas e por si proferidas divulgada, no domingo, por um oficial da Casa Branca, incluindo o que seriam conselhos contraditórios sobre o uso de máscara ou sobre a gravidade da Covid-19.

A relação entre o especialista e Donald Trump deteriorou-se há algum tempo, depois de Fauci manifestar uma posição contrária à do presidente na forma de conter a propagação do novo coronavírus, que fez dos Estados Unidos o país mais afetado no mundo pela doença.

Para o médico norte-americano, foi "completamente errado" fazer dele um alvo.