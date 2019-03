Um rapaz de seis anos passou 47 dias internado com tétano no estado do Óregon, nos Estados Unidos. Ficou hospitalizado na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e, mesmo assim, os pais não quiseram que lhe fosse administrada outras vacinas.

A criança contraiu tétano depois de se ter cortado na testa enquanto brincava na quinta da família. O ferimento foi tratado em casa e, seis dias depois, o rapaz começou a revelar outros sintomas. Chorou de dores, teve espasmos musculares e arqueamento do pescoço. Os pais ligaram para o serviço de emergência e a criança acabou por ser internada.

Quando chegou ao hospital, o menino já se encontrava num estado tão debilitado que não conseguia abrir a boca o suficiente para beber água. Os espasmos voltaram de forma mais intensa ao ponto de lhe causar dificuldades em respirar. Foi nesta altura que os médicos decidiram sedá-lo e interná-lo na UCI.

Desde aí, passou a receber tratamento num quarto escuro, com as orelhas protegidas por auscultadores para evitar qualquer estímulo. Foi tratado com antibióticos e vacinas para o tétano mas, mesmo assim, o quadro piorou. Começou a ter febres altas e o ritmo cardíaco disparou, com aumento da pressão sanguínea. Estes sintomas persistiram durante 35 dias. Segundo o relatório médico, teve de ser feita uma traqueostomia - um corte abaixo da zona do pescoço - para permitir a respiração através de aparelhos.

No dia 44 do internamento, a criança deixou a respiração mecânica e, no dia 47, foi retirado dos UCI. Dez dias depois, recebeu alta hospitalar e foi transferido para o Centro de Reabilitação, onde permaneceu por mais duas semanas. Um mês depois, voltou às actividades normais.

Apesar de toda esta situação dramática, os pais não permitiram que lhe fossem administradas novas vacinas para combater a doença, assim como rejeitaram todas as recomendações médicas dadas na altura. O caso aconteceu em 2017, mas só agora foi reportado pelos médicos no Morbidity and Mortality Weekly Report.

Segundo a publicação, este foi o primeiro caso de tétano no Oregon no espaço de 30 anos. Além disso, o custo do tratamento da criança foi de 811.929,00 dólares (cerca de 720 mil euros), um valor que está 72 vezes acima da média de uma despesa hospitalar para crianças desta idade.