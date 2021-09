O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) abriu esta terça-feira a Assembleia Geral, num encontro marcado pelas alterações climáticas e pela pandemia da covid-19.

Numa das primeiras palavras, António Guterres afirmou estar ali para "fazer soar o alarme", dizendo que "o mundo precisa de acordar". Falando na ponta de um abismo, o responsável diz que o planeta nunca esteve tão ameaçado e dividido, enfrentando atualmente "a maior cascata de crises das nossas vidas".

A crise pandémica da covid-19 exacerbou as desigualdades, a crise climática está a esmagar o planeta", disse, lembrando também as crises humanitárias na Etiópia, Afeganistão ou Iémen.

António Guterres fala também no surgimento de desinformação, que divide as pessoas e paralisa as sociedades: "Os direitos humanos estão sob fogo e a ciência está sob assalto".

Para o secretário-geral da ONU, a resposta à crise que surge nas economias mais frágeis está a surgir tarde demais. Neste ponto, aproveitou para fazer uma ponte para a gestão da pandemia, referindo uma "imagem que pinta a história dos nossos tempos: a imagem que vemos de parte do mundo de vacinas contra a covid-19 no lixo, expiradas e sem serem utilizadas".

Apesar do tempo recorde do desenvolvimento das vacinas, a "falta de vontade política" e outros problemas provocam uma desigualdade entre os países mais desenvolvidos e o continente africano.

Passámos o teste da ciência, mas estamos a ter negativa na ética", continuou.

Citando os recentes dados sobre as alterações climáticas, e referindo os recentes desastres climáticos, incluindo em Nova Iorque, cidade que acolhe a reunião, António Guterres salientou que "não é tarde para manter vivo o objetivo de 1,5 graus do Acordo de Paris".

Assim, o secretário-geral da ONU pede mais esforços, até porque os atuais níveis de emissões de gases com efeitos de estufa continuam a aumentar.