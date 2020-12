O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou esta sexta-feira que haja países a lutar sozinhos contra a covid-19 e defendeu uma reforma do Conselho de Segurança para reforçar o multilateralismo e dar voz aos países emergentes.

Infelizmente, os governos não implementaram uma resposta comum a esta ameaça global” , afirmou António Guterres durante uma intervenção – feita online devido à crise sanitária - no Fórum do Prémio Nobel da Paz, em Oslo.

O secretário-geral das Nações Unidas não avançou qualquer exemplo específico para sustentar os seus comentários, mas pediu reformas para corrigir as “desigualdades na base das relações mundiais atuais”.

As nações que triunfaram [na Segunda Guerra Mundial] há mais de sete décadas recusam-se a aceitar as reformas necessárias. A composição e os direitos de voto no Conselho de Segurança das Nações Unidas e nos conselhos de administração do sistema de Bretton Woods são bom exemplo” dessa necessidade, sublinhou.