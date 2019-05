O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou este domingo que a vontade política para combater as alterações climáticas parece estar a enfraquecer, ao mesmo tempo que a situação vai piorando para os que sentem os seus efeitos.

Guterres falava aos jornalistas no momento da chegada à Nova Zelândia, como parte de um roteiro pelo Pacífico Sul para destacar os problemas causados pelas mudanças climáticas.

Vemos em toda a parte a demonstração óbvia de que não estamos no caminho certo para atingir as metas estabelecidas pelo acordo de Paris", disse o secretário-geral, citado pela agência France-Presse.

O pacto, assinado por 195 países-membros da ONU, tem o objetivo de conter o aquecimento global abaixo de dois graus Celsius.

E o paradoxo é que, quando as coisas pioram, as medidas políticas parecem estar a recuar", acrescentou Guterres numa conferência de imprensa em Auckland, com a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern.