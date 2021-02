O Secretário-Geral das Nações Unidas condenou "o uso da força letal" em Myanmar, onde as forças de segurança abriram fogo no sábado sobre manifestantes matando duas pessoas.

I condemn the use of deadly violence in Myanmar.



The use of lethal force, intimidation & harassment against peaceful demonstrators is unacceptable.



Everyone has a right to peaceful assembly. I call on all parties to respect election results and return to civilian rule.