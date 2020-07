O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, exigiu esta quarta-feira “uma desescalada completa e imediata” e “um regresso às negociações” entre Azerbaijão e Arménia, depois dos recentes combates que voltaram a opor estes Estados.

Guterres esteve esta quarta-feira ao telefone com os líderes azeri e arménio.

O seu porta-voz, Stéphane Dujarric, disse que “Guterres falou separadamente com o presidente do Azerbaijão (Ilham Heydar Oglu) Aliyev e com o primeiro-ministro da Arménia (Nikol) Pashinyan”.

O chefe da ONU exortou os dois dirigentes a continuarem a procurar uma solução pacífica para o conflito no Nagorno-Karabakh, uma região secessionista do Azerbaijão apoiada pela Arménia, onde uma guerra nos anos 1990 provocou 30 mil mortos.

Recentemente, os combates na região fronteiriça a norte destas ex-repúblicas soviéticas provocaram pelo menos 17 mortos.