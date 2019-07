Uma falha no fornecimento de eletricidade em Nova Iorque deixou no sábado à noite a área a oeste da cidade às escuras, não havendo ainda previsão de quando a situação volte à normalidade.

A empresa de energia Con Edison informou que cerca de 42.000 clientes estavam sem energia, principalmente no lado oeste de Manhattan, enquanto o Departamento de Bombeiros disse no Twitter que a falha de energia se estende desde a rua 72 (72nd Street) até à rua 42 (40th Street) e da 5.ª Avenida até ao rio Hudson.

Até à meia-noite, hora local, a energia foi reposta em várias zonas.

Crews are working hard and we have restored power to many. We are hoping to have everyone back by midnight. pic.twitter.com/KVF7x4hg6u