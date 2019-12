Representantes de agências e programas das Nações Unidas lançaram esta quinta-feira um apelo à comunidade internacional para os grandes riscos que as mudanças climáticas impõem sobre as migrações forçadas e a violação em massa de direitos humanos de populações vulneráveis.

A proteção dos direitos humanos caminha de mãos dadas com a necessidade de se adaptar às mudanças climáticas. As migrações causadas pelos extremos climáticos aumentam ainda mais o problema", afirmou Robert Vaughan, representante do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR).

Vaughan, que se encarrega do escritório regional no Pacífico do OHCHR, fez um apelo para que toda e qualquer ação climática leve em consideração os direitos humanos.

Não estamos a advogar por novos direitos, estamos apenas a dizer que os Estados têm a obrigação de assegurar os direitos já existentes. É preciso ouvir as vozes dos afetados e lidar com as vítimas", discutiu.

Já a especialista em políticas climáticas do Programa da ONU para o Desenvolvimento (PNUD), Samya Savala, defendeu que a revisão que os países estão a fazer de seus compromissos climáticos (as contribuições nacionalmente determinadas, NDC em inglês) devem incluir um componente sobre migração.

Hoje, os países estão a passar pelo processo de revisitar e aumentar seus NDC, é preciso apoiá-los para que incluam o tema das migrações e de como podem ajudar a comunidades afetadas pelos desastres climáticos", argumentou.

Já o representante da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Moustapha Gueye, coordenador do Programa Green Jobs em Genebra alertou que 80 milhões de empregos poderão ser perdidos no mundo em razão das mudanças climáticas.

Estamos a incluir uma dimensão política e defendemos que os países desenvolvam seus planos nacionais de transição de empregos e que se adaptem à nova realidade", afirmou.

Em setembro deste ano, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, anunciou a iniciativa "Climate Action for Jobs" para assegurar empregos face às mudanças climáticas.