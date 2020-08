Um grupo de cientistas britânicos analisou imagens de satélite dos pólos, montanhas e glaciares e chegou à conclusão que um total de 28 biliões de toneladas de gelo desapareceram da superfície da terra, desde 1994.

A perda de gelo é descrita pelo grupo de investigadores das universidades de Leeds e Edimburgo como “impressionante” e alertam que o desaparecimento da camada de gelo está a pôr em causa a capacidade do planeta de refletir a radiação solar de volta para o espaço.

América do Sul, Ásia, Canadá, o Ártico e a Antártica foram algumas das regiões analisadas pelo grupo de cientistas.

Para colocar isto em contexto, cada centímetro de elevação do nível do mar significa que cerca de um milhão de pessoas serão deslocadas das suas terras”, afirmou Andy Shepherd, ao jornal britânico The Guardian.