Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O primogénito do príncipe Harry e Meghan Markle celebra, esta quarta-feira o primeiro aniversário.

Ao contrário do que fizeram o príncipe William e Kate nos aniversários dos príncipes Louis e Charlotte, que divulgaram fotos dos filhos, os duques de Sussex divulgaram um vídeo de Meghan a ler um livro infantil com o filho ao colo filmado pelo príncipe Harry.

A divulgação do vídeo assinala o primeiro aniversário de Archie e junta-se à arrecadação de fundos para a campanha contra o coronavírus da organização "Save The Children UK".

Ao início da manhã, a família real usou as redes sociais para parabenizar Archie, utilizando fotografias do ano passado para o momento.

A conta oficial da rainha Isabel II publicou a foto do momento em que os bisavós conhecem o pequeno Archie.

Archie is The Queen’s eighth great-grandchild. pic.twitter.com/PMaiY6NR1a

Happy Birthday to Archie Mountbatten-Windsor who is celebrating his 1st birthday today! 🎈

Por sua vez, os duques de Cambridge e o príncipe Carlos usaram fotografias do batizado de Archie para assinalar a data.

Wishing Archie a very happy first birthday today! 🎈 pic.twitter.com/dEjvnSjGGM

A very Happy Birthday to Archie, who turns one today. 🎈



This photo of Archie and his grandfather was taken following his christening in July 2019.

📸 Chris Allerton ©️ Sussex Royal pic.twitter.com/AYxqkRxE1d