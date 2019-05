Um animador da BBC Radio 5 Live foi despedido depois de publicar um tweet na sua conta pessoal sobre o filho de Harry e Meghan, Archie.

Danny Baker partilhou uma fotografia a preto e branco de um casal, bem vestido, de mãos dadas com um chimpazé de fato, e com a legenda “bebé real deixa o hospital”.

O tweet acabou por ser apagado e o pedido de desculpas feito na rede social, mas o animador não escapou às acusações de racismo e ao despedimento, formalizado na manhã desta quinta-feira, o dia seguinte à apresentação de Archie.

For the record - it was red sauce. Always.

Just got fired from @bbc5live .

Danny Baker, 61 anos, explica que só pretendia fazer uma brincadeira com o circo mediático à volta da família real quando escolheu a foto do macaco e não qualquer associação à ascendência de Meghan Markle, cuja mãe é afro-americana. O radialista diz mesmo que usaria a mesma fotografia se tivesse de referir-se a qualquer outro nascimento real, ao filho do Boris Johnson (que é louro) ou à sua própria família.

Now Sky at the door.

Would have used same stupid pic for any other Royal birth or Boris Johnson kid or even one of my own. It's a funny image. (Though not of course in that context.) Enormous mistake, for sure. Grotesque.

Anyway, here's to ya Archie, Sorry mate.#Occam #Razor