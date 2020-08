Um referendo sobre uma revisão da Constituição argelina, prometido pelo presidente Abdelmadjid Tebboune, vai ser realizado em 1 de novembro, anunciou hoje a presidência, em comunicado.

À luz das consultas do Presidente da República com os partidos, foi decidido fixar a data de 1 de novembro de 2020 para a realização do referendo sobre o projeto de revisão da Constituição”, especificou-se no texto.