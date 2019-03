Uma mulher matou o marido com 185 facadas depois de o ter encontrado a tentar abusar sexualmente da filha de ambos, de 18 anos. Aconteceu esta segunda-feira, num bairro a 40 quilómetros do centro de Buenos Aires, na Argentina.

Paola Córdoba, de 38 anos, teve uma discussão com o marido, Alberto Elvio Naiaretti, depois do que o encontrou a fazer. De acordo com algumas testemunhas, escreve o El Confidencial, a discussão intensificou-se e a mulher acabou por esfaquear o homem de 48 anos.

A mulher foi à cozinha buscar uma faca e atacou o homem com 185 apunhaladas.

As autoridades, que se dirigiram à casa do casal, encontraram duas facas com vestígios de sangue, não descartando assim a hipótese de a filha ter participado no momento em que o homem morreu.

Mãe e filha foram detidas pelas autoridades para serem interrogadas. Paola confessou o crime de forma espontânea assim que chegaram os agentes.

O homem tinha vários antecedentes registados na polícia, incluindo violência doméstica.