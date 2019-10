Em Buenos Aires, na Argentina, as câmaras de videovigilância do metro registaram os momentos de aflição vividos numa estação, quando um passageiro desmaiou e, acidentalmente, empurrou para a linha uma mulher que passava por ele.

As imagens mostram os restantes passageiros a aproximarem-se rapidamente da linha que, vendo o metro a aproximar-se, acenam com as mãos e as malas para conseguirem captar a atenção do maquinista.

E assim aconteceu.

O maquinista conseguiu parar a tempo e evitar o pior.