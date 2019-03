Uma mulher, com cerca de 30 anos, saltou a barreira de proteção no Jardim Zoológio do Arizona, nos EUA, e foi atacada por um jaguar fêmea.

Segundo a BBC, a mulher ficou ferida num dos braços, tendo sido assistida pelos paramédicos e transportada para o hospital. Tudo porque, quando saltou a barreira e se aproximou da jaula para tirar a fotografia com o animal, este esticou a pata e arranhou-se.

O diretor do Wildlife World Zoo, Mickey Ollson, contou que esta é a segunda vez que uma pessoa é atacada por um jaguar depois de passar a barreira.

"Não há como evitar que as pessoas ultrapassem as barreiras, que existem por um bom motivo", afirmou Mickey Ollson, acrescentando que o animal não vai ser sacrificado e que se tratou de "um erro humano".

Uma testemunha que viu e filmou o momento contou à Fox News que ouviu alguém a gritar "socorro" e quando chegou perto da jaula viu o jaguar a agarrar a visitante.